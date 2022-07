Tour de France 2022 | la sorpresa Yves Lampaert Chi è il belga spesso protagonista nel Grande Nord

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un successo incredibile. Tutti si aspettavano il campione del mondo Filippo Ganna, ma, complice anche una foratura dell’azzurro, a trionfare nella cronometro iniziale deldeè stato il. Il rappresentante della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha fatto meglio anche di corridori come Wout van Aert, secondo a 5”, e Tadej Pogacar, terzo a 7”, oltre ovviamente all’italiano Ganna, alla fine quarto a 10”. Grazie a questo successoha conquistato anche la prima maglia gialla di questode. Nonostante lo stupore per questo trionfo, non si può però di certo dire che ilclasse 1991 sia uno sconosciuto. Nella sua carriera, infatti, il nativo di Izegem ha vinto altre corse ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Un tranquillo pomeriggio sportivo di inizio luglio - Il Settebello: alle 16 la semifinale mondiale contro Grecia. A… - gapetv : RT @repubblica: Tour de France, Lampaert vince a sorpresa la crono e prende la maglia gialla, Ganna fuori dal podio - SpazioCiclismo : Domani comincia anche il #SibiuTour, tra le poche corse a svolgersi in contemporanea al Tour de France - gapetv : RT @Gazzetta_it: #Tour de France, prima tappa: crono e maglia gialla a Lampaert -

Yves Lampaert Copenaghen, 1 luglio 2022 - Il belga che non ti aspetti: la tappa 1 delde2022 non incorona Wout Van Aert , tra i principali favoriti di giornata ma solo secondo, bensì Yves Lampaert che, da non specialista, completa la cronometro in 15'17'' e si mette alle ...Dopo una perquisizione in albergo poco prima del via delde, l'indagine prosegue con il sequestro di computer e altro materiale. Lotta al doping. Giovedì c'è stato un blitz della polizia ...Tour de France, il fiammingo Yves Lampaert, 31 anni, alfiere della Quick-Step, a sorpresa ha vinto a Copenhagen la cronometro inaugurale del Tour de France. Ha vinto con un tempo pazzesco:15’ 17”76 su ...Sono intervenute le forze di polizie di Italia, Francia, Belgio, Spagna, Croazia, Polonia e Slovenia, che hanno effettuato delle perquisizioni tra il 27 e il 30 giugno nelle case di tre corridori e al ...