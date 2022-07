Tour de France 2022 | il borsino dei favoriti della tappa di oggi | attesissimo Filippo Ganna | occhio a Wout van Aert

(Di venerdì 1 luglio 2022) È il grande giorno: scatta ildedalla Danimarca. La partenza di questa edizione numero 109Grande Boucle è all’estero: il week-end danese parte con una breve cronometro individuale, di 13,2 nei pressi di Copenaghen. Una prova contro il tempo per specialisti puri: priva di insidie a livello altimetrico, sarà fondamentale saper spingere lunghi rapporti e rilanciare al meglio la bicicletta dopo le curve. Il grande favorito e più atteso in casa Italia è ovviamente. Il Bel Paese si gioca la chance più importante da subito: il sogno è ovviamente quello di una vittoria diper il campione del mondo delle cronometro che andrebbe a vestire anche la Maglia Gialla. Successo assolutamente non scontato: a sfidare il vincitore ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Incrociamo le dita ???????????? ?? Le parole di Ganna a 24 ore dall'inizio del Tour De France: - AndreCardi : Scatta oggi il Tour de France, non ci sarà Jai Hindley, vincitore a maggio del Giro d'Italia. Tradotto, anche per q… - SpazioCiclismo : #UnAnnoFA Jacopo Guarnieri aggiornava con ironia sulle sue condizioni dopo una caduta - TerrinoniL : Tour de France 2022: 8 città francesi dove vivere il fascino della Grande Boucle - SportOutdoor24 - quellaLia : Buongiorno e buon Tour de France a tutti -

... discovery+, SkyGo, NOW, DAZN Diretta live testuale su OA Sport STARTLIST CRONOMETRO COPENAGHENDE2022 1 16:00:00 JÉRÉMY LECROQ B&B HOTELS " KTM 2 16:01:00 JACK BAUER TEAM BIKEEXCHANGE - ...FAVORITI Il favorito numero uno risponde ad un solo nome: Filippo Ganna . L'azzurro non si è nascosto e ha dichiarato che la Maglia Gialla è uno dei suoi obiettivi stagionali. Il Campione del Mondo ...Il Tour de France è ai nastri di partenza con gli appassionati pronti a incollarsi alla TV: ecco dove vederlo in streaming e in chiaro ...Parte oggi il Tour de France 2022, che si apre con la prima tappa a Copenaghen. Una cronometro individuale di 13,2 chilometri per le strade della capitale della Danimarca assegnerà la prima maglia gia ...