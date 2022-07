(Di venerdì 1 luglio 2022) Ilsaluta ufficialmente. Il capitano del Toro ed attaccante della Nazionale ha deciso di non rinnovare il suo contratto coi granata, e da oggi è, formalmente, svincolato. I ben informati giurano di un accordo già blindato con un altro club, s’è parlato del Monaco ma anche del Milan. In ogni caso, la società di Cairo ha salutato il Gallo con un post su Instagram, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano. Abbiamo vissuto insieme, che nelun, condividendo sempre con la stessa passione gioie e ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, il saluto ufficiale ad Andrea #Belotti ?? - napolista : #Torino, il saluto a #Belotti: «Nel calcio moderno sette stagioni rappresentano un legame molto forte» Il “Gallo”,… - whtylly : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Torino, il saluto ufficiale ad Andrea #Belotti ?? - Alexandra_Legis : Il tweet di saluto del #Torino Calcio a Andrea #Belotti poteva essere decisamente scritto in modo più affettuoso. L… - balon031206 : RT @apuntobracco: ? Video fatto con una di quelle app gratuite che trovi sullo store Android ? Toni passivo aggressivi da uomo/donna appena… -

Ildel Toro: 'Grazie Andrea' ' Grazie Andrea, buona fortuna '. Il Toro lo ha salutato così, con un video di poco più di un minuto pubblicato sul sito ufficiale del club: dalla prima rete ...Ritengo fondamentale, in ottica presente ma anche futura, continuare a fortificare questo legame, questo "ponte" che lega la nostra città a voi residenti in quel di. Il mio augurio è quello di ...(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "Grazie Andrea, buona fortuna". Il Torino saluta Andrea Belotti, da oggi ufficialmente un ex giocatore granata. Con una clip di poco più di un minuto, ...(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "Grazie Andrea, buona fortuna". Il Torino saluta Andrea Belotti, da oggi ufficialmente un ex giocatore granata. Con una clip di poco più di un minuto, ...