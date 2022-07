Tommaso Stanzani, la mamma del ballerino racconta il coming out avvenuto a 14 anni e rivela qual era la sua unica paura (Di venerdì 1 luglio 2022) Lo abbiamo conosciuto durante la ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Oggi Tommaso Stanzani oltre a dedicarsi alla sua professione di ballerino, sta vivendo una bellissima storia d’amore con Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello 5. La coppia fa coppia fissa ormai da oltre un anno ed è legatissima. Nonostante la sua giovanissima età, l’ex allievo di Amici non ha mai voluto nascondere il suo orientamento sessuale, vivendo alla luce del sole la sua relazione, incurante di chi ancora giudica o si lascia andare a frasi al limite dell’ignoranza o dell’omofobia. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, in occasione del mese del Pride, Tommaso Stanzani e la mamma hanno rilasciato una particolarissima intervista sulle ... Leggi su isaechia (Di venerdì 1 luglio 2022) Lo abbiamo conosciuto durante la ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Oggioltre a dedicarsi alla sua professione di, sta vivendo una bellissima storia d’amore conZorzi, vincitore del Grande Fratello 5. La coppia fa coppia fissa ormai da oltre un anno ed è legatissima. Nonostante la sua giovanissima età, l’ex allievo di Amici non ha mai voluto nascondere il suo orientamento sessuale, vivendo alla luce del sole la sua relazione, incurante di chi ancora giudica o si lascia andare a frasi al limite dell’ignoranza o dell’omofobia. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, in occasione del mese del Pride,e lahanno rilasciato una particolarissima intervista sulle ...

