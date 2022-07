Tiro a segno | Giochi del Mediterraneo 2022 | svelate le coppie italiane per il Mixed Team di carabina

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo le medaglie ottenute daldi pistola e da Luca Tesconi nella gara individuale maschile di pistola ad aria compressa dai 10m, l’Italia del, aidel, non vuole fermarsi. Domani infatti, sulle linee didi Orano (Algeria), si terranno due concorsi: l’individuale femminile di pistola ad aria compressa, dove a partecipare saranno Maria Varricchio e Chiara Giancamilli, e ildi, per il quale lo staff tecnico azzurro ha reso note le duein gara. Il primo binomio sarà formato da Sofia Ceccarello e Michele Bernardi, il secondo duo invece da Martina Ziviani e Giuseppe Pio Capano. Entrambe le formazioni puntano a ...

