Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2022: la francese Oceanne Muller vince l'oro nella carabina 10m. Sofia Ceccarello chiude quinta (Di venerdì 1 luglio 2022) Un'altra gara del programma del Tiro a segno va in archivio ai Giochi del Mediterraneo 2022. Il contest femminile di carabina 10m ad aria compressa ha emesso il suo verdetto. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A imporsi è stata la francese Oceane Marianne Muller che nella finalissima per l'oro si è imposta 16-6 contro la serba Teodora Vukojevic, in un Gold Medal Match praticamente senza storia dove la transalpina ha mostrato tutta la sua superiorità. Il bronzo invece è andato alla slovena Ziva Dvorsak che, con 260 punti netti nell'Elimination Stage è riuscita a precedere la sorpresa spagnola Paula Grande Martinez (259,6 punti). Quinto posto invece per Sofia Ceccarello:

