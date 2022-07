The Princess da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di venerdì 1 luglio 2022) oggi, venerdì 1° luglio, è il giorno di uscita di The Princess, il nuovo film originale Disney+ con protagonista Joey King. L’attrice statunitense classe 1999 è tra i volti più acclamati della serialità proposta dai moderni servizi streaming. Il suo ruolo più noto è quello nella serie Netflix intitolata The Kissing Booth, dove ha recitato insieme ai colleghi Jacob Elordi e Joel Courtney. Per il regista vietnamita Le-Van Kiet, la King interpreta una giovane principessa tanto affascinante quanto combattiva, chiamata a salvare il regno del padre dalla collera dell’uomo a cui sarebbe dovuta andare in moglie. Di cosa parla The Princess? Il film The Princess narra la storia di una giovane principessa (Joey King) e del suo regno. Dopo aver vissuto un’infanzia serena, la ragazza vede cambiare la sua vita nel giro di poche ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 luglio 2022), venerdì 1° luglio, è il giorno di uscita di The, il nuovo film originale Disney+ con protagonista Joey King. L’attrice statunitense classe 1999 è tra i volti più acclamati della serialità proposta dai moderni servizi streaming. Il suo ruolo più noto è quello nella serie Netflix intitolata The Kissing Booth, dove ha recitato insieme ai colleghi Jacob Elordi e Joel Courtney. Per il regista vietnamita Le-Van Kiet, la King interpreta una giovane principessa tanto affascinante quanto combattiva, chiamata a salvare il regno del padre dalla collera dell’uomo a cui sarebbe dovuta andare in moglie. Di cosa parla The? Il film Thenarra la storia di una giovane principessa (Joey King) e del suo regno. Dopo aver vissuto un’infanzia serena, la ragazza vede cambiare la sua vita nel giro di poche ...

