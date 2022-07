Tessuti sociali, il museo fa scuola E la cultura abbatte le distanze - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 1 luglio 2022) Materiale multimediale, percorsi in quattro lingue (albanese, cinese, araba e urdu), coinvolgimento di studenti stranieri e delle loro famiglie: tutto per avvicinare ognuna delle 121 etnie presenti a ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Materiale multimediale, percorsi in quattro lingue (albanese, cinese, araba e urdu), coinvolgimento di studenti stranieri e delle loro famiglie: tutto per avvicinare ognuna delle 121 etnie presenti a ...

Pubblicità

Nazione_Prato : Tessuti sociali, il museo fa scuola E la cultura abbatte le distanze - AiseStampa : tessuti sociali: l’università per stranieri di siena presenta i risultati del progetto di inclusione - venti4ore : tessuti sociali: l’università per stranieri di siena presenta i risultati del progetto di inclusione - Art93Chris : @StevenT_Who @TAsporto Il Levitico è un libro di norme di varia natura. Si possono suddividere in 3 tipi: 1) Norme… -