Terrorismo: Tajani, 'bene Macron, costruire politica comune' (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "bene la presa di posizione di Emmanuel Macron sulla mancata estradizione dei brigatisti italiani rifugiati in Francia. Terroristi che si sono macchiati di reati gravi. Anche così si costruisce una vera politica comune. Ora un ricorso contro la decisione della giustizia francese". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "la presa di posizione di Emmanuelsulla mancata estradizione dei brigatisti italiani rifugiati in Francia. Terroristi che si sono macchiati di reati gravi. Anche così si costruisce una vera. Ora un ricorso contro la decisione della giustizia francese". Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo.

