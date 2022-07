Pubblicità

mauroberruto : La #Russia colpisce un centro commerciale a 500 km dalla linea del fronte, con dentro oltre 1000 persone. Questa no… - LaRagione_eu : Un 52enne di origine bosniaca e residente a #Bologna è stato posto agli arresti domiciliari perché ritenuto respons… - LuigiF97101292 : RT @DuccioTessadri: Sarà un'estate a base di guerra, inflazione, cartelle esattoriali, alert del Fisco alle imprese perché dichiarino la cr… - Loredanataberl1 : RT @DuccioTessadri: Sarà un'estate a base di guerra, inflazione, cartelle esattoriali, alert del Fisco alle imprese perché dichiarino la cr… - Nutizieri : Terrorismo, oltre 50mila euro a cellule jihadiste: arrestato bosniaco residente a Bologna -

... di numerosi trasferimenti di denaro per50 mila euro in favore di esponenti di cellule terroristiche e destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di. ...50mila euro trasferiti a cellule jihadiste . Per questo un 52enne di origine bosniaca e ...terroristiche e destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di. L'...Arrestato a Bologna un uomo che finanziava il terrorismo dei jihadisti dal 2014, ora agli arresti domiciliari.Un 52enne residente a Bologna è agli arresti domiciliari. Secondo le accuse ha trasferito somme di denaro in favore di organizzazioni terroristiche. Soldi consegnati personalmente e tramite terzi e de ...