Terrorismo | Gozi | ' da Macron coraggio e amicizia verso l' Italia'

(Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Il presidenteribadisce che gli ex brigatisti devono essere giudicati ine auspica un ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici francesi. Una ulteriore dimostrazione disu questo tema, diversamente da tutti i suoi predecessori, e di grandel', con l'obiettivo di costruire insieme un'Europa della giustizia, fondata sulla fiducia reciproca tra i nostri sistemi". Lo scrive su Twitter Sandro, deputato europeo di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

Roma, 29 giu. " "Sorprende la decisione della Corte d'appello di Parigi di negare l'estradizione degli ex brigatisti arrestati nel 2021: la rispetto, ma sono molto deluso". Lo afferma Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.C'è in Italia qualcuno che ancora difende gli aspetti più sanguinari dell'epoca delbrigatista e lo fa attraverso l'aula del Parlamento Europeo. Lo scorso otto giugno viene ...; Corrao; ... Terrorismo: Gozi, deluso da inversione rotta di Parigi - Europa con l'obiettivo di costruire insieme un'Europa della giustizia, fondata sulla fiducia reciproca tra i nostri sistemi". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe e segretario ...Da collaboratore del governo Macron, Sandro Gozi era stato uno dei tessitori politici dell'intesa tra la Guardasigilli Marta Cartabia e l'esecutivo francese, presupposto per il superamento della "dott ...