Terrorismo, bosniaco arrestato a Bologna: "Ha fornito oltre 50mila euro a cellule jihadiste" (Di venerdì 1 luglio 2022) Un 52enne residente a Bologna è agli arresti domiciliari. Secondo le accuse ha trasferito somme di denaro in favore di organizzazioni terroristiche. Soldi consegnati personalmente e tramite terzi e destinati quindi, secondo gli inquirenti, alla definizione e progettazione di azioni con fini terroristici. In particolare, l'uomo di origine bosniaca è accusato di aver fornito oltre 50mila euro a cellule jihadiste: i soldi erano necessari al sostentamento dei gruppi operanti in Bosnia e al reclutamento di nuovi combattenti da destinare alle diverse aree dove il Califfato stava cercando di imporre la propria supremazia. L'uomo si muoveva personalmente o usava soggetti terzi, ignari delle reali finalità perseguite, per inviare, tramite money transfer, somme di denaro in ...

