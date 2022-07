Terremoto percepito nel brindisino: rilevamenti incerti La situazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Intorno alle cinque e mezza del pomeriggio, da varie fonti nel brindisino, la percezione di un Terremoto. La situazione attuale, in termini di rilevamento, è descritta dalla sola Volcano discovery (come da immagine home page) che da riferimento ad un sisma la cui veridicità è da confermare, con epicentro a sette chilometri da Carovigno e magnitudo sconosciuta. notizia in aggiornamento L'articolo Terremoto percepito nel brindisino: rilevamenti incerti <small class="subtitle">La situazione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 1 luglio 2022) Intorno alle cinque e mezza del pomeriggio, da varie fonti nel, la percezione di un. Laattuale, in termini di rilevamento, è descritta dalla sola Volcano discovery (come da immagine home page) che da riferimento ad un sisma la cui veridicità è da confermare, con epicentro a sette chilometri da Carovigno e magnitudo sconosciuta. notizia in aggiornamento L'articolonel La proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

NoiNotizie : Terremoto percepito nel brindisino (#Brindisi): rilevamenti incerti - mfasgiud : RT @seismoCH_I: 16:29 terremoto con una magnitudo di circa 2.9 presso Les Prés-d'Orvin BE. Eventualmente percepito. Non si attendono danni.… - kason_r : RT @seismoCH_I: 16:29 terremoto con una magnitudo di circa 2.9 presso Les Prés-d'Orvin BE. Eventualmente percepito. Non si attendono danni.… - seismoCH_I : 16:29 terremoto con una magnitudo di circa 2.9 presso Les Prés-d'Orvin BE. Eventualmente percepito. Non si attendon… - IesuAnna : @mariacr28250504 Ciao e buongiorno,Maria Cristina. Oltre al caldo asfissiante,stamani intorno alle 4 e 50,terremoto… -

Terremoto killer in Afghanistan, almeno 1.000 morti Il terremoto ha devastato la zona vicina alla frontiera con il Pakistan ed è stato avvertito nel ... Da alcune indicazioni risulta inoltre che sia stato percepito fin nella capitale Kabul e in quella ... TERREMOTO IN AFGHANISTAN: ALMENO MILLE MORTI Il terremoto ha devastato la zona vicina alla frontiera con il Pakistan ed è stato avvertito nel ... Da alcune indicazioni risulta inoltre che sia stato percepito fin nella capitale Kabul e in quella ... triestecafe.it Terremoto percepito nel brindisino: rilevamenti incerti La situazione Intorno alle cinque e mezza del pomeriggio, da varie fonti nel brindisino, la percezione di un terremoto. La situazione attuale, in termini di rilevamento, è descritta dalla sola Volcano discovery che ... Italia, scossa di terremoto: tanta paura e gente in strada L'Italia ha continuato a tremare, incutendo tanta paura e costringendo la gente, in preda al panico, a riversarsi in strada. Ecco cosa sta accadendo proprio ora. Ilha devastato la zona vicina alla frontiera con il Pakistan ed è stato avvertito nel ... Da alcune indicazioni risulta inoltre che sia statofin nella capitale Kabul e in quella ...Ilha devastato la zona vicina alla frontiera con il Pakistan ed è stato avvertito nel ... Da alcune indicazioni risulta inoltre che sia statofin nella capitale Kabul e in quella ... Terremoto in Bosnia ed Erzegovina, magnitudo 4.9 percepito anche in Croazia Intorno alle cinque e mezza del pomeriggio, da varie fonti nel brindisino, la percezione di un terremoto. La situazione attuale, in termini di rilevamento, è descritta dalla sola Volcano discovery che ...L'Italia ha continuato a tremare, incutendo tanta paura e costringendo la gente, in preda al panico, a riversarsi in strada. Ecco cosa sta accadendo proprio ora.