Tennis | Sinner | ' significa molto essere agli ottavi | mi ha fatto bene atmosfera Londra'

Pubblicità

Eurosport_IT : C'MOOOOOOON JANNIK! ???? Bellissima vittoria di Sinner contro Isner: l'azzurro si prende gli ottavi di finale di Wi… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER C'É! ?????? L'azzurro conquista il 3° turno di Wimbledon battendo in 4 set lo svedese Ymer! ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS #WIMBLEDON, #SINNER AGLI OTTAVI: L'AZZURRO BATTE #ISNER 6-4, 7-6, 6-3 #SkyWimbledon #SkySport #Wimbledon2022 - TataRosiePosie : RT @Eurosport_IT: C'MOOOOOOON JANNIK! ???? Bellissima vittoria di Sinner contro Isner: l'azzurro si prende gli ottavi di finale di Wimbledo… - AnsaTrentinoAA : Tennis: Wimbledon; Insner battuto, Sinner negli ottavi. Per la prima volta, prossimo avversario lo spagnolo Alcaraz… -

JannikRoma, 1 luglio 2022 - Per la prima volta Jannikapproda agli ottavi di finale di Wimbledon , battendo in tre set l'americano John Isner col punteggio di 6 - 4 7 - 6 6 - 3. A 20 anni, l'altoatesino è il più giovane tennista azzurro a ......- L'altoatesino sta acquisendo sempre più fiducia e dimestichezza con la superfice londinese e il suone giova. Riesce ora a mixare colpi da fondo campo a discese a rete efficaci. Per...AGI - Per la prima volta Jannick Sinner approda agli ottavi di finale di Wimbledon, battendo in tre set l'americano John Isner col punteggio di 6-4 7-6 6-3. A 20 anni, l'altoatesino è il più giovane ...John Isner has surpassed the all-time aces record previously held by Ivo Karlovic. Isner played the longest match in tennis history at Wimbledon against Nicolas Mahut which lasted 11 hours and five ...