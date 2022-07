Tennis, Giochi del Mediterraneo 2022: Francesco Passaro si prende l’oro in rimonta su Lopez Montagud! (Di venerdì 1 luglio 2022) Francesco Passaro conquista la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2022, riportando l’Italia in vetta al Mare Nostrum in termini di singolare maschile a 25 anni da Vincenzo Santopadre. Il perugino batte in rimonta lo spagnolo Carlos Lopez Montagud con il punteggio di 6-7(3) 6-4 6-3. Importante sempre di più il rendimento con la prima dell’italiano, che con il tempo sale fino ad arrivare, nel terzo parziale, a un perentorio 11/15. Per la verità, è anche Lopez Montagud che col tempo cala alla battuta di fronte a un giocatore che in questo momento gli è chiaramente superiore. Tennis, Giochi del Mediterraneo 2022: Nuria Brancaccio d’argento in singolare, la finale è di Maristany ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022)conquista la medaglia d’oro aidel, riportando l’Italia in vetta al Mare Nostrum in termini di singolare maschile a 25 anni da Vincenzo Santopadre. Il perugino batte inlo spagnolo CarlosMontagud con il punteggio di 6-7(3) 6-4 6-3. Importante sempre di più il rendimento con la prima dell’italiano, che con il tempo sale fino ad arrivare, nel terzo parziale, a un perentorio 11/15. Per la verità, è ancheMontagud che col tempo cala alla battuta di fronte a un giocatore che in questo momento gli è chiaramente superiore.del: Nuria Brancaccio d’argento in singolare, la finale è di Maristany ...

