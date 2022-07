Tennis | Alcaraz su Sinner | “Abbiamo un grande rapporto fuori dal campo | scherziamo molto tra noi”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Carlose Janniksi affronteranno in ottavi di finale al torneo di Wimbledon, ora in corso di svolgimento a Londra. Lo spagnolo ha così parlato del suo prossimo avversario, sottolineando l’ottimotra i due: “dalun. Quando lo vedo negli spogliatoi gli faccio spesso scherzi di ogni tipo”. Semprepoi aggiunge: “Certamente inlo conosco un po’ di più,giocato contro a Parigi lo scorso anno e qualche volta capita di allenarci insieme”. SportFace.

Per un posto negli ottavi del più antico e prestigioso torneo dilo attende, che sul Centre Court ha superato d'autorevolezza il tedesco Oscar Otte, n.36 del ranking mondiale, in soli ...Prossimo avversario di Sinner sarà lo spagnolo Carlos, che ha eliminato il tedesco Oscar Otte.Un ottavo di finale affascinante e nello stesso tempo un po' inaspettato. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Nel tempio del tennis i due te ...Se i due vecchi leoni di Wimbledon, i grandi favoriti Novak Djokovic e Rafa Nadal, non si potranno affrontare prima dell’eventuale finale, gli ottavi dei Championships, edizione 135, apparecchiano la ...