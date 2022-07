Telefonata Conte-Draghi, si incontreranno lunedì (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel pomeriggio di oggi c'è stata una Telefonata fra il premier Mario Draghi e il presidente del M5s Giuseppe Conte. I due, a quanto si apprende, si sono dati appuntamento a Palazzo Chigi lunedì.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel pomeriggio di oggi c'è stata unafra il premier Marioe il presidente del M5s Giuseppe. I due, a quanto si apprende, si sono dati appuntamento a Palazzo Chigi.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Pubblicità

petergomezblog : Massimo Giannini: 'Grillo che racconta la telefonata in cui Draghi gli chiede di mollare conte è una Miccia che fa… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Con Draghi colloquio telefonico oggi e ci incontreremo lunedì'. Il presidente del Movimento 5 stelle oggi s… - fattoquotidiano : Conte aveva provato a fermarla giovedì con una telefonata di un’ora e mezza. Ma non è bastata. Così, ieri pomeriggi… - ItaliaNotizie24 : Telefonata Conte-Draghi, si incontreranno lunedì - bizcommunityit : Draghi-Conte, telefonata tra il premier e il leader M5s: faccia a faccia fissato per lunedì -