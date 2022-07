Tav, la Cassazione dà torto ai manifestanti: «Le loro violenze non hanno alcun valore morale» (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli atti di violenza commessi dai No Tav nel corso delle manifestazioni contro la costruzione della nuova ferrovia Torino-Lione in Valle di Susa non meritano l’attenuante del «particolare valore morale o sociale» della protesta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 16149, depositata oggi) nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da cinque attivisti condannati in Appello a Torino nel 2020 per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il processo riguardava degli scontri con le forze di polizia (cui presero parte un centinaio di persone) che presidiavano il cantiere, con lancio di «oggetti contundenti e materiale pirico». La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di 5 condannati In uno dei ricorsi, la difesa aveva sostenuto che «il movimento No Tav raccoglie ampio consenso nella ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli atti di violenza commessi dai No Tav nel corso delle manifestazioni contro la costruzione della nuova ferrovia Torino-Lione in Valle di Susa non meritano l’attenuante del «particolareo sociale» della protesta. Lo ha stabilito la Corte di(sentenza n. 16149, depositata oggi) nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da cinque attivisti condannati in Appello a Torino nel 2020 per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il processo riguardava degli scontri con le forze di polizia (cui presero parte un centinaio di persone) che presidiavano il cantiere, con lancio di «oggetti contundenti e materiale pirico». Ladichiara inammissibile il ricorso di 5 condannati In uno dei ricorsi, la difesa aveva sostenuto che «il movimento No Tav raccoglie ampio consenso nella ...

