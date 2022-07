Taormina Festival ricorda Battiato con film in anteprima mondiale

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – La voce, la musica, i testi, le fantasie e le invenzioni artistiche di Francorivivono nella serata dedicata dal ‘’ al cantautore filosofo siciliano, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, con la proiezione inal Teatro Antico greco-romano del docu‘La voce del padrone’, sulla storia dell’album omonimo che segnò il passaggio didalla musica sperimentale e di nicchia alla popolarità, sempre però affiancata dalla qualità della proposta artistica. ‘Franco– La voce del padrone’, una coproduzione Rs Productions e ItsArt, per la regia di Marco Spagnoli, si propone come un viaggio alla scoperta dell’artista anche come uno spaccato sociale e culturale ...

Pubblicità

crocerossa : ???Anche quest'anno al @TaorminaFilmFe1. Sul palco dell'evento il Vicepresidente CRI @rosariovalastro sui… - RobertaFazio7 : RT @crocerossa: ???Anche quest'anno al @TaorminaFilmFe1. Sul palco dell'evento il Vicepresidente CRI @rosariovalastro sui #CambiamentiClimat… - Paoloboi69 : RT @crocerossa: ???Anche quest'anno al @TaorminaFilmFe1. Sul palco dell'evento il Vicepresidente CRI @rosariovalastro sui #CambiamentiClimat… - rosariovalastro : RT @crocerossa: ???Anche quest'anno al @TaorminaFilmFe1. Sul palco dell'evento il Vicepresidente CRI @rosariovalastro sui #CambiamentiClimat… - AndreGiovannoni : RT @crocerossa: ???Anche quest'anno al @TaorminaFilmFe1. Sul palco dell'evento il Vicepresidente CRI @rosariovalastro sui #CambiamentiClimat… -

... Lucca (Lucca Summer), Collegno (Flowers), Bari (Lucus), Eolie (Eolie ... Non mancano le tappe a Nichelino, Milano, Bologna, Roma,, Napoli, Firenze Impegnato tra le ...... già Gran Premio della Giuria al Seattle International Filme ora ain concorso. Distribuito da Medusa, il 4, 5 e 6 luglio, e con protagonista Giovanni Storti del trio Aldo, ...Premiato il progetto presentato dalla presidente del COI-AIOG Maria Grazia Cannarozzo sull’efficacia di un gel a base di acido 5-aminolevulinico anche per la cura del tumore del cavo orale Un’edizione ...Un pizzico di Nicosia sarà presente al Taormina Film Festival 2022. Il cortometraggio “Zita sempre, maritata mai” è stato selezionato per partecipare al c ...