Tananai: fuori il nuovo singolo dal titolo “Pasta” (Di venerdì 1 luglio 2022) Mentre dalla cima delle classifiche radiofoniche “La dolce vita“, in collaborazione con Fedez e Mara Sattei, ha già conquistato il disco d’oro, Tananai è pronto a tornare con un nuovo inedito dal titolo “Pasta” che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 1° luglio. Come la hit “Baby Goddamn”, anche “Pasta” è stata scritta, composta e prodotta interamente da Tananai, e racchiude l’anima più elettronica dell’artista: è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione. Credit by Ilaria Ieie Calendario tour TOUR ESTIVO 2022 Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) @ SuoniCaorle Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila @ ... Leggi su zon (Di venerdì 1 luglio 2022) Mentre dalla cima delle classifiche radiofoniche “La dolce vita“, in collaborazione con Fedez e Mara Sattei, ha già conquistato il disco d’oro,è pronto a tornare con uninedito dal” che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 1° luglio. Come la hit “Baby Goddamn”, anche “” è stata scritta, composta e prodotta interamente da, e racchiude l’anima più elettronica dell’artista: è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione. Credit by Ilaria Ieie Calendario tour TOUR ESTIVO 2022 Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) @ SuoniCaorle Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila @ ...

Pubblicità

sara_curcelli : Finalmente fuori quella bomba di 'Pasta', andate ad ascoltarla???? #tananai #pasta #spotify @Tananai5 - apoxomenos : pazzesco tananai che ci tira fuori non uno ma ben due bopponi estivi - hustleinhead : vi prego tirate fuori tananai perché non resisto a sta cringiata #TIMSummerHits - Feffe1992 : RT @Feffe1992: PREMESSA: Nulla contro i singoli uomini in questione, ma: Stash poteva sputare addosso alla folla,Mahmood/Maneskin essere a… - Feffe1992 : PREMESSA: Nulla contro i singoli uomini in questione, ma: Stash poteva sputare addosso alla folla,Mahmood/Maneskin… -