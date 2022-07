Svolta Palermo | è fatta per il passaggio al City Football Group | i dettagli e le cifre dell’affare

(Di venerdì 1 luglio 2022) Arriva lain casa, è stato tutto definito per ildi proprietà. Il club rosanero è reduce dalla grande promozione nel campionato di Serie B e si candida ad una stagione di altissimo livello in cadetteria. Le prospettive sono veramente interessanti, nelo è stato definito ildel club rosanero aldello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario di diverse società sportive, la più importante il Manchester. Dopo mesi di trattativa l’accordo definitivo è stato raggiunto e sono state svelate anche le: 13 milioni di euro più bonus per l’80% delle quote. L’annuncio ufficiale è previsto per la giornata di lunedì, tramite una conferenza stampa. La ...

Come riportato da Mediagol, sarebbe ufficiale la cessione dell'ottanta percento delle quote del Palermo. Già siglato l'accordo ma la società rosanero annuncerà lunedì prossimo il passaggio di proprietà del club. Il Palermo entra ufficialmente nella galassia dei club controllati dal City Football Group.