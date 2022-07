Supercoppa Italiana, la sfida tra Inter e Milan si giocherà in Arabia Saudita: c’è anche la data (Di venerdì 1 luglio 2022) La Supercoppa Italiana tra Inter e Milan si giocherà il 18 gennaio in Arabia Saudita a Riyadh Se ne era parlato nelle ultime settimane delle ipotesi della Supercoppa Italiana per quanto riguarda date e eventuale luogo della sfida tra Inter e Milan. Ora la notizia è ufficiale con il derby d’Italia che si giocherà a Riyadh in Arabia Saudita il prossimo 18 gennaio 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Latrasiil 18 gennaio ina Riyadh Se ne era parlato nelle ultime settimane delle ipotesi dellaper quanto riguarda date e eventuale luogo dellatra. Ora la notizia è ufficiale con il derby d’Italia che sia Riyadh inil prossimo 18 gennaio 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

