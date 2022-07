Superbonus: chi può fare ancora domanda (e ottenerlo) (Di venerdì 1 luglio 2022) Per quali categorie abitative è ancora possibile richiedere il Superbonus 110 per cento. Nel dettaglio chi può ottenerlo Il Governo Draghi ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non concedere altri finanziamenti per il cosiddetto Superbonus. Nel maggio, i 33,7 miliardi di euro di rimborsi richiesti avevano già superato la somma di 33,3 miliardi prevista L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 1 luglio 2022) Per quali categorie abitative èpossibile richiedere il110 per cento. Nel dettaglio chi puòIl Governo Draghi ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non concedere altri finanziamenti per il cosiddetto. Nel maggio, i 33,7 miliardi di euro di rimborsi richiesti avevano già superato la somma di 33,3 miliardi prevista L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

alessan47586283 : @elerub11 La caparra chi l avrebbe data ? Nei lavori con il Superbonus era tutto chiavi in mano , per quelli condom… - annadelbello1 : RT @sissiisissi2: Con il superbonus si sono sistemate le case chi aveva soldi, chi non ne ha è rimasto fottuto, il limite isee era cosa buo… - DomaniGiornale : M5s e #Pd chiedono di diminuire le responsabilità dei controlli per chi acquista i crediti dalle #banche, che invec… - sissiisissi2 : Con il superbonus si sono sistemate le case chi aveva soldi, chi non ne ha è rimasto fottuto, il limite isee era co… - aledinapoli : Col #superbonus abbiamo ristrutturato la casa a chi una casa ce l'ha facendo pagare il conto a chi non ce l'ha.… -