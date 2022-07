Superbonus | Alemanno | “L’emendamento del governo non basta Migliaia di imprese rischiano di fallire”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 luglio 2022) “In queste ore si sta diffondendo un’apparente soddisfazione perconcordato con ilper sbloccare i crediti fiscali dei. Purtroppo è una soddisfazione in larga parte infondata che rischia di creare nuove delusioni e ulteriori drammi nel mondo imprenditoriale”. Lo ha dichiarato l’ex Sindaco di Roma, Gianni, per l’ex sindaco di Roma rischiamo una rivolta di piazza “L’ampliamento della platea dei soggetti – ha sottolineato– che possono acquistare questi crediti non è sufficiente per assorbire la massa finanziaria che è stata generate in questi mesi con l’applicazione delle leggi sul. C’è il rischio concreto che le banche, comprese quelle a indirizzo pubblico, non sblocchino l’intermediazione per ...