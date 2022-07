Sul semestre europeo della Repubblica ceca incombe l'incognita gas (Di venerdì 1 luglio 2022) Finita la presidenza francese dell'Ue, oggi tocca alla Repubblica ceca prendere le redini del Consiglio per un semestre che si annuncia carico di tensioni e pericoli a causa della guerra della Russia contro l'Ucraina. Ursula von der Leyen e gli altri membri della Commissione saranno a Litomyšl, nella Boemia orientale, per il tradizionale incontro con il governo ceco. La presidente della Commissione avrà una conferenza stampa con il premier, Petr Fiala, che ieri ha già incontrato il presidente del Consiglio europeo. Il programma della Repubblica ceca, che era stato concordato con la Francia e Svezia (il prossimo presidente), è stato stravolto dal conflitto ucraino. Tre delle cinque priorità sono legate ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Finita la presidenza francese dell'Ue, oggi tocca allaprendere le redini del Consiglio per unche si annuncia carico di tensioni e pericoli a causaguerraRussia contro l'Ucraina. Ursula von der Leyen e gli altri membriCommissione saranno a Litomyšl, nella Boemia orientale, per il tradizionale incontro con il governo ceco. La presidenteCommissione avrà una conferenza stampa con il premier, Petr Fiala, che ieri ha già incontrato il presidente del Consiglio. Il programma, che era stato concordato con la Francia e Svezia (il prossimo presidente), è stato stravolto dal conflitto ucraino. Tre delle cinque priorità sono legate ...

