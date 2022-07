Sui bonus edilizia il caos dei 5mld di crediti fiscali bloccati (Di venerdì 1 luglio 2022) Continua il caos sul superbonus. I soldi sono finiti, il governo Draghi non ha più intenzione di finanziare la misura e si aprono commissioni di inchiesta sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi dopo numerose segnalazioni arrivate in merito all’uso fraudolento dell’agevolazione fiscale. E dunque, la commissione Banche invierà un questionario a 11 banche nazionali, le più significative, per verificare l’operatività del sistema bancario italiano. L'indagine conoscitiva riguarda i crediti relativi al superbonus 110% e ad altre agevolazioni oggetto delle normative che si sono susseguite negli ultimi anni. Ed è proprio sulla cessione dei crediti di imposta che il Governo ha intenzione di intervenire. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Continua ilsul super. I soldi sono finiti, il governo Draghi non ha più intenzione di finanziare la misura e si aprono commissioni di inchiesta sulla cessione deideiedilizi dopo numerose segnalazioni arrivate in merito all’uso fraudolento dell’agevolazione fiscale. E dunque, la commissione Banche invierà un questionario a 11 banche nazionali, le più significative, per verificare l’operatività del sistema bancario italiano. L'indagine conoscitiva riguarda irelativi al super110% e ad altre agevolazioni oggetto delle normative che si sono susseguite negli ultimi anni. Ed è proprio sulla cessione deidi imposta che il Governo ha intenzione di intervenire. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno ...

