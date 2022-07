Su Disney+ arriva Baymax! La serie animata con al centro personaggi gay e trans*

(Di venerdì 1 luglio 2022) In esclusiva sulla piattaforma streaming è tornato l’affabile, gonfiabile e inimitabile robot sanitario Baymax straordinario co-protagonista del lungometraggio animato Big Hero 6, nel 2015 premio Oscar, che farà ciò per cui è stato programmato: aiutare gli altri. Baymax: il primo trailer dellaspin-off di Big Hero 6 è finalmente disponibileSei passi verso la normalità: i sei episodi di Baymax La nuovissimadi avventure nel campo dell’assistenza medica sarà ambientata nella fantastica città di San Fransokyo. “Ho pensato che sarebbe stato divertente fare unacon Baymax che interagisce con persone normali“, ha detto il creatore dellaDon Hall, che ha diretto il film premio Oscar del 2014 Big Hero 6. In ognuno dei sei episodi, Baymax vuole solo aiutare qualcuno e, molto ...

