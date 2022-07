Stretta al reddito di cittadinanza: si perde anche rifiutando offerte da privati. M5s vota contro, centrodestra e Pd a favore (Di venerdì 1 luglio 2022) Stretta al reddito di cittadinanza col voto contrario del M5s. Ma il via libera di centrodestra e Partito democratico. Nella notte, infatti, le commissioni della Camera hanno approvato un emendamento del centrodestra al decreto Aiuti: d’ora in poi anche il No a un’offerta congrua a chiamata diretta da un datore di lavoro privato rientrerà nel calcolo dei rifiuti che possono costare la perdita del beneficio. La modifica è frutto di emendamenti identici riformulati presentati anche da Maurizio Lupi (Noi con l’Italia), Riccardo Zucconi (FdI), Rebecca Frassini (Lega), Paolo Zangrillo (FI), da Lucia Scanu e Manuela Gagliardi (Misto). Un emendamento quasi identico era stato presentato da Marialuisa Faro, passata nel frattempo da M5s a Ipf, che lo ha ritirato. Il Pd ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)aldicol voto contrario del M5s. Ma il via libera die Partito democratico. Nella notte, infatti, le commissioni della Camera hanno approvato un emendamento delal decreto Aiuti: d’ora in poiil No a un’offerta congrua a chiamata diretta da un datore di lavoro privato rientrerà nel calcolo dei rifiuti che possono costare la perdita del beneficio. La modifica è frutto di emendamenti identici riformulati presentatida Maurizio Lupi (Noi con l’Italia), Riccardo Zucconi (FdI), Rebecca Frassini (Lega), Paolo Zangrillo (FI), da Lucia Scanu e Manuela Gagliardi (Misto). Un emendamento quasi identico era stato presentato da Marialuisa Faro, passata nel frattempo da M5s a Ipf, che lo ha ritirato. Il Pd ha ...

