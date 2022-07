Strade e ferrovie, l’Italia sperimenta l’idrogeno: 530mln dal PNRR per gli investimenti (Di venerdì 1 luglio 2022) l’Italia si prepara ad accogliere la sfida della mobilità sostenibile con il PNRR: sul piatto, 530 milioni di euro per realizzare la sperimentazione dell’uso dell’idrogeno nel trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale, e nel trasporto stradale, con particolare riferimento al trasporto pesante. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che ha firmato due decreti volti a fissare le modalità per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e la realizzazione di 40 stazioni di rifornimento dei mezzi di trasporto a idrogeno sulla rete stradale, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente e delle norme per la sicurezza. Per entrambi gli interventi, una quota pari ad almeno il 40% è ... Leggi su fmag (Di venerdì 1 luglio 2022)si prepara ad accogliere la sfida della mobilità sostenibile con il: sul piatto, 530 milioni di euro per realizzare lazione dell’uso delnel trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale, e nel trasporto stradale, con particolare riferimento al trasporto pesante. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che ha firmato due decreti volti a fissare le modalità per lo sviluppo della filiera delnel trasporto ferroviario e la realizzazione di 40 stazioni di rifornimento dei mezzi di trasporto a idrogeno sulla rete stradale, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente e delle norme per la sicurezza. Per entrambi gli interventi, una quota pari ad almeno il 40% è ...

