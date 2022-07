Stefano de Martino accompagna al piano LDA in “Quello che fa male” al Tim Summer Hits (Di venerdì 1 luglio 2022) “Tim Summer Hits” è partito con il botto. Musica, divertimento e spensieratezza (che tanto era mancata negli ultimi due anni) hanno avvolto la meravigliosa cornice di Piazza del Popolo e garantito a RaiDue il 12% di share. Numeri molto buoni, ottenuti anche grazie alla frizzante conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tra gli artisti sul palco Elodie, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Irama, Madame, Luigi Strangis e moltissimi altri che, con i loro tormentoni estivi, hanno fatto ballare e cantare Roma. Prima della serata inaugurale in onda su Rai2, De Martino ha pubblicato un video inedito: seduto al piano, accompagna LDA in “Quello che fa male”, brano di successo del cantautore, certificato disco di platino. Alla versione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Tim” è partito con il botto. Musica, divertimento e spensieratezza (che tanto era mancata negli ultimi due anni) hanno avvolto la meravigliosa cornice di Piazza del Popolo e garantito a RaiDue il 12% di share. Numeri molto buoni, ottenuti anche grazie alla frizzante conduzione di Andrea Delogu eDe. Tra gli artisti sul palco Elodie, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Irama, Madame, Luigi Strangis e moltissimi altri che, con i loro tormentoni estivi, hanno fatto ballare e cantare Roma. Prima della serata inaugurale in onda su Rai2, Deha pubblicato un video inedito: seduto alLDA in “che fa”, brano di successo del cantautore, certificato disco di platino. Alla versione ...

