Stampa e Palazzo | Draghi blinda il governo | tensioni nel M5s 

Leggi su agi

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Il premierla sua maggioranza e annuncia i nuovi provvedimenti contro il caro bollette ma nel M5s cresce il pressing per lo strappo. In Parlamento rinviati ius scholae e cannabis. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera "Nonsenza il M5s".e lenella maggioranza. Il premier a colloquio con Mattarella. E sui messaggi a Grillo: non li trovo, fatemeli vedere. Conte esclude l'appoggio esterno. La metamorfosi di Giuseppe: da guida gentile in emergenza a insidia per il. Come è cambiato il bonario premier che annunciava i lockdown. Pressioni degli eletti per la rottura, ma nel M5s passa la linea dell'attesa. Letta parla a Conte: se voi lasciate, subito al voto e ognuno ...