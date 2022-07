Sportitalia ha acquisito in esclusiva le prime due amichevoli dell'Inter 2022/2023 (Di venerdì 1 luglio 2022) Sportitalia ha acquisito in esclusiva le prime uscite ufficiali dell’Inter 2022-2023. Protagonista assoluta del mercato italiano. La nuova Inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio davanti alle telecamere di Sportitalia martedì 12 luglio alle 18.30 a Lugano, contro la compagine locale, nel primo test ormai diventato un classico per l’Inter. Grande attesa per i nuovi acquisti. Quattro giorni dopo di nuovo in campo e sempre in diretta ed esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e tutto live anche sulla app gratuita. L’Inter di Inzaghi, sabato 16 luglio alle 20.30, affronterà i francesi del Monaco.Soddisfatto... Leggi su digital-news (Di venerdì 1 luglio 2022)hainleuscite ufficiali. Protagonista assoluta del mercato italiano. La nuovadi Simone Inzaghi farà il suo esordio davanti alle telecamere dimartedì 12 luglio alle 18.30 a Lugano, contro la compagine locale, nel primo test ormai diventato un classico per l’. Grande attesa per i nuovi acquisti. Quattro giorni dopo di nuovo in campo e sempre in diretta edsu, canale 60 del digitale terrestre e tutto live anche sulla app gratuita. L’di Inzaghi, sabato 16 luglio alle 20.30, affronterà i francesi del Monaco.Soddisfatto...

Pubblicità

GiuliaLoglisci_ : ?? #Sportitalia ha acquisito i diritti in esclusiva delle prime uscite ufficiali dell’#Inter 2022-23. Match visibili… - SoloEsclusivInt : ?? Sportitalia ha acquisito in esclusiva le prime uscite ufficiali dell’Inter 2022-2023. Lugano-INTER martedì 12 l… - sportli26181512 : #Media #Notizie Inter, le prime due amichevoli in diretta su Sportitalia: Sportitalia ha acquisito in esclusiva le… -