Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2022: doppietta d’oro ad Orano per Giulia Imperio nei 49 kg! (Di venerdì 1 luglio 2022) Si apre come meglio non potrebbe questa edizione dei Giochi del Mediterraneo 2022 per la Nazionale Italiana di Sollevamento pesi, grazie al trionfo totale di Giulia Imperio nella categoria fino a 49 kg. La campionessa d’Europa in carica ha sfoderato la miglior prestazione della sua stagione, aggiudicandosi entrambe le medaglie d’oro di specialità in palio (non vengono assegnate medaglie per il totale) e dimostrando una buona crescita rispetto alle ultime uscite. Prima metà di gara impeccabile per Imperio, che ottiene tre prove valide consecutive e si aggiudica l’oro di strappo con 83 kg davanti alla spagnola Atenery Hernandez Martin (78 kg) e alla turca Saziye Erdogan. Esercizio di slancio molto più equilibrato tra le tre grandi ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Si apre come meglio non potrebbe questa edizione deidelper la Nazionale Italiana di, grazie al trionfo totale dinella categoria fino a 49 kg. La campionessa d’Europa in carica ha sfoderato la miglior prestazione della sua stagione, aggiudicandosi entrambe le medagliedi specialità in palio (non vengono assegnate medaglie per il totale) e dimostrando una buona crescita rispetto alle ultime uscite. Prima metà di gara impeccabile per, che ottiene tre prove valide consecutive e si aggiudica l’oro di strappo con 83 kg davanti alla spagnola Atenery Hernandez Martin (78 kg) e alla turca Saziye Erdogan. Esercizio di slancio molto più equilibrato tra le tre grandi ...

Pubblicità

Cenzovc : @Coninews @ItaliaTeam_it Dopo la sconfitta in rimonta con la Turchia, il programma prosegue con la finale per l'oro… - ApptoGargiulo : @NinaRicci_us Riguardo ai muscoli: ricordo che si suggeriva, per avere idea di che cosa sia uno scimpanzé adulto, d… - givemethecoins : per un periodo sono stata insostenibile mangiata da paranoia e disturbo ossessivo compulsivo e non avrei biasimato… - drelegantia : @SAponticelli @ipposan23 @micheleboldrin L’esecuzione di un sollevamento pesi generico, richiede una tecnica inferi… - BeachPapeete : @Kagakazov @ilReazionario @RomGarg devi frequentare l'università di ingegneria, allora... dipende dagli sport, ce n… -