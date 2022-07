Soleil Sorge, la frecciatina a Tina Cipollari: ’10 anni che è ancora là’. Come reagirà l’opinionista di U&D? (Di venerdì 1 luglio 2022) Soleil Sorge ha parlato in radio di alcuni personaggi televisivi, a partire da Tina Cipollari, sulla quale si è lasciata sfuggire quella che sembra essere a tutti gli effetti una frecciaTina. Le sue parole scateneranno una polemica con la vamp degli studi di Uomini & Donne? Che cosa succederà adesso? LEGGI ANCHE :– Soleil Sorge, non lo farebbe mai per visibilità o per soldi: cosa dichiara durante un’intervista Soleil Sorge: frecciaTina in radio a Tina Cipollari? Andiamo con ordine. Ospite di Say Waaad? a Terrazza Martini su Radio Deejay, Soleil Sorge ha risposto ad una serie di interessantissime domande. ... Leggi su funweek (Di venerdì 1 luglio 2022)ha parlato in radio di alcuni personaggi televisivi, a partire da, sulla quale si è lasciata sfuggire quella che sembra essere a tutti gli effetti una. Le sue parole scateneranno una polemica con la vamp degli studi di Uomini & Donne? Che cosa succederà adesso? LEGGI ANCHE :–, non lo farebbe mai per visibilità o per soldi: cosa dichiara durante un’intervistain radio a? Andiamo con ordine. Ospite di Say Waaad? a Terrazza Martini su Radio Deejay,ha risposto ad una serie di interessantissime domande. ...

Pubblicità

esercito_soleil : RT @tendenzetv: #SoleArmy in tendenza dopo l'ospitata di Soleil Sorge e Dayane Mello su #radiodeejay, in onda da Terrazza Martini a Milano… - Valenti32973871 : SOLEIL ANASTASIA SORGE presto in tutti i club come vocalist. ?? Per compleanni,cerimonie,comunioni matrimoni. Conta… - Gianni_gian13 : RT @sisonokevin: Terrazza Martini stasera é diventata di Soleil Anastasia Sorge ?? #SoleArmy #radiodeejay - infoitcultura : Sanremo 2023, Soleil Sorge sarà la seconda co-conduttrice? La richiesta dei fan ad Amadeus - dannydany8 : RT @tendenzetv: #SoleArmy in tendenza dopo l'ospitata di Soleil Sorge e Dayane Mello su #radiodeejay, in onda da Terrazza Martini a Milano… -