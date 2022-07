Soleil Sorge critica Tina Cipollari e dà un voto a Maria De Filippi (Di venerdì 1 luglio 2022) Soleil Sorge è una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 più in vista in questo momento. Ieri sera ha partecipato alla serata organizzata da Radio Deejay, sulla Terrazza Martini di Milano. Intervistata da Michele Wad Caporosso ha parlato un po’ di tutto e tutti, comprese due persone del suo passato: Maria De Filippi e Tina Cipollari. Tanti anni fa l’allora ventitreenne italoamericana approdò a Uomini e Donne per corteggiare Luca Onestini. Lui la scelse, ma poi lei lo mollò poco dopo per il suo compagno di trono Marco Cartasegna. Dopo esser passata tanta acqua sotto i ponti dall’ultima volta che è entrata nello studio del programma Fascino, ecco che la ragazza dice cosa pensa. Soleil Sorge critica Tina ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 luglio 2022)è una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 più in vista in questo momento. Ieri sera ha partecipato alla serata organizzata da Radio Deejay, sulla Terrazza Martini di Milano. Intervistata da Michele Wad Caporosso ha parlato un po’ di tutto e tutti, comprese due persone del suo passato:De. Tanti anni fa l’allora ventitreenne italoamericana approdò a Uomini e Donne per corteggiare Luca Onestini. Lui la scelse, ma poi lei lo mollò poco dopo per il suo compagno di trono Marco Cartasegna. Dopo esser passata tanta acqua sotto i ponti dall’ultima volta che è entrata nello studio del programma Fascino, ecco che la ragazza dice cosa pensa....

