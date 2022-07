Softball, Italia in finale agli Europei Under 22 2022! Sarà sfida alla Repubblica Ceca (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Italia è in finale degli Europei di Softball Under 22 2022 in corso di svolgimento a Kunovice, in Repubblica Ceca. Le azzurre si assicurano la possibilità di giocare l’ultimo atto con la Repubblica Ceca già nella mattina in virtù della vittoria sulla Francia, poi arriva anche il successo con la Spagna che mantiene l’imbattibilità tricolore. In particolare, Italia-Francia finisce 12-5 soprattutto grazie al primo, debordante inning delle azzurre, con 7 punti che arrivano da un lancio pazzo, quattro singoli e una difesa francese un po’ ballerina. Il resto è tutto controllo della situazione, con la chicca, nella seconda ripresa, del fuoricampo di McKenzie Barbara. Nonostante una certa reazione francese, la conclusione ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) L’è indeglidi22 2022 in corso di svolgimento a Kunovice, in. Le azzurre si assicurano la possibilità di giocare l’ultimo atto con lagià nella mattina in virtù della vittoria sulla Francia, poi arriva anche il successo con la Spagna che mantiene l’imbattibilità tricolore. In particolare,-Francia finisce 12-5 soprattutto grazie al primo, debordante inning delle azzurre, con 7 punti che arrivano da un lancio pazzo, quattro singoli e una difesa francese un po’ ballerina. Il resto è tutto controllo della situazione, con la chicca, nella seconda ripresa, del fuoricampo di McKenzie Barbara. Nonostante una certa reazione francese, la conclusione ...

