Sky Cruise | il ' Titanic dei cieli' | ecco l' aereo hotel che non atterra mai

pinkopenko : 20 motori a fusione nucleare.... ?????? Scommeto che il progetto è di Tony Stark. Sky Cruise, l'aereo hotel a fusione… - jabbaTM : Sky Cruise, l'aereo hotel a fusione nucleare che non atterra mai: ecco il “Titanic del cielo” - andrewsword2 : RT @giannelio: Cos’è lo Sky Cruise, l’aereo che non ha bisogno di atterrare...... - maddalena2471 : RT @giannelio: Cos’è lo Sky Cruise, l’aereo che non ha bisogno di atterrare...... - giannelio : Cos’è lo Sky Cruise, l’aereo che non ha bisogno di atterrare...... -

Sarà il nuovo e moderno ' Titanic del Cielo '. Lo Sky Cruise è infatti un gigantesco aereo alimentato da 20 motori a fusione nucleare pensato per non aver mai bisogno di tornare sulla Terra, nemmeno in caso di guasto. Il progetto ambizioso ..., l'aereo/hotel mastodontico. Si chiamerà Sky Cruise e sarà un aereo dalle dimensioni epiche. Vi basti pensare che da molti è già stato battezzato come il "Titanic del cielo" . Alimentato ...Sarà il nuovo e moderno "Titanic del Cielo". Lo Sky Cruise è infatti un gigantesco aereo alimentato da 20 motori a fusione nucleare pensato per non ...