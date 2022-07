Skriniar, Psg: c’è il sì del giocatore (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo di più sul mercato. Dopo gli acquisti in entrata di Mkhitaryan, Asllani e Lukaku, adesso Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno concentrarsi sulle uscite. Prima su tutte quella del sacrificato designato Milan Skriniar. Alla porta dell’Inter, nel frattempo, bussa il Psg. Skriniar-PSG: i dettagli della trattativa Milan Skriniar, da sempre punto cardine della difesa neroazzurra, ha ricevuto il forte interessamento del Psg. La squadra parigina, come confermato dal Corriere della Sera, è certa di avere il sì dello slovacco, ma dovrà migliorare la propria offerta per avvicinarsi agli 80 milioni di euro chiesti dai nerazzurri per battere la concorrenza del Chelsea, alla ricerca di un centrale difensivo. Il difensore slovacco ha già un accordo di massima col Psg, che lo ha lusingato con ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo di più sul mercato. Dopo gli acquisti in entrata di Mkhitaryan, Asllani e Lukaku, adesso Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno concentrarsi sulle uscite. Prima su tutte quella del sacrificato designato Milan. Alla porta dell’Inter, nel frattempo, bussa il Psg.-PSG: i dettagli della trattativa Milan, da sempre punto cardine della difesa neroazzurra, ha ricevuto il forte interessamento del Psg. La squadra parigina, come confermato dal Corriere della Sera, è certa di avere il sì dello slovacco, ma dovrà migliorare la propria offerta per avvicinarsi agli 80 milioni di euro chiesti dai nerazzurri per battere la concorrenza del Chelsea, alla ricerca di un centrale difensivo. Il difensore slovacco ha già un accordo di massima col Psg, che lo ha lusingato con ...

