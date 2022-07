Situazione idrica | presidente Regione Umbria Tesei firma due ordinanze

(Di venerdì 1 luglio 2022) LadellaDonatella, alla luce delladell’, hato oggi due, entrambe con validità dl 4 luglio: “Ordinanza 01 luglio 2022, n. 7. R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. Limitazione attingimenti” e “Ordinanza 01 luglio 2022, n. 8 – Piano di Bacino del Fiume Arno. Misure di salvaguardia del Lago di Chiusi. Divieto di prelievo delle acque”. Con l’ordinanza n. 7, ritenuto necessario emanare un provvedimento per la limitazione degli attingimenti a tutela delle risorse idriche del territorio regionale, si ordina “di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) a: – ...

Pubblicità

ArpaPiemonte : Le precipitazioni sul Piemonte hanno portato fino ad ora circa 6.9 mm medi sulla regione che corrispondono a circa… - LaNotiziaQuoti : La presidente della Regione Donatella Tesei, alla luce della situazione idrica dell’Umbria, ha firmato due ordinanz… - bellaotero82 : RT @autoritadac: #Siccità, stato di salute del #Tevere, fino a un metro e mezzo sotto i livelli medi, e situazione di rischio della risorsa… - ErasmoDAngelis : RT @autoritadac: #Siccità, stato di salute del #Tevere, fino a un metro e mezzo sotto i livelli medi, e situazione di rischio della risorsa… - autoritadac : #Siccità, stato di salute del #Tevere, fino a un metro e mezzo sotto i livelli medi, e situazione di rischio della… -

Ravennawebtv.it

La Lombardia ha inviato richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la crisi. "Lameteo idrologica del periodo novembre 2021/giugno 2022 - spiega il governatore Attilio Fontana - ha generato un deficit idrico generalizzato, che ha portato la Regione ad ...Perugia, 1 lug. 022 " La Presidente della Regione Donatella Tesei, alla luce delladell'Umbria, ha firmato oggi due ordinanze, entrambe con validità dal 4 luglio: "Ordinanza 01 luglio 2022, n. 7. R. D. n. 1775/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle ... Modigliana, gravità della situazione idrica: l'Acqua una risorsa che non possiamo sprecare La Lombardia ha inviato al governo la richiesta di stato di emergenza per la crisi idrica. "La situazione meteo idrologica del periodo novembre 2021/giugno 2022 - spiega il presidente Attilio Fontana ...La Lombardia ha inviato richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. (ANSA) ...