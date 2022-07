Sinner e Alcaraz si scoprono erbivori a Wimbledon: sullo sfondo Djokovic (Di venerdì 1 luglio 2022) The future is now – il futuro è ora. Si potrebbe riassumere così il day-5 del torneo di Wimbledon 2022, in cui a finire sotto le luci dei riflettori sono stati i giovani. Stiamo parlando ovviamente di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che per la prima volta in carriera si sono qualificati per il quarto turno dello slam londinese e si contenderanno un posto ai quarti di finale. Sinner è diventato il tennista italiano più giovane di sempre dell’Era Open a raggiungere il quarto turno a Wimbledon. Come se non bastasse, è diventato anche il secondo azzurro della storia a raggiungere almeno il quarto turno in tutte e quattro le prove dello slam (prima di lui c’era riuscito solamente Matteo Berrettini). Non è da meno Carlos Alcaraz, diventato il tennista più giovane al quarto turno di ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) The future is now – il futuro è ora. Si potrebbe riassumere così il day-5 del torneo di2022, in cui a finire sotto le luci dei riflettori sono stati i giovani. Stiamo parlando ovviamente di Jannike Carlos, che per la prima volta in carriera si sono qualificati per il quarto turno dello slam londinese e si contenderanno un posto ai quarti di finale.è diventato il tennista italiano più giovane di sempre dell’Era Open a raggiungere il quarto turno a. Come se non bastasse, è diventato anche il secondo azzurro della storia a raggiungere almeno il quarto turno in tutte e quattro le prove dello slam (prima di lui c’era riuscito solamente Matteo Berrettini). Non è da meno Carlos, diventato il tennista più giovane al quarto turno di ...

