Simona Ventura: l’accoppiata che non ti aspetti! Novità clamorose in arrivo – FOTO (Di venerdì 1 luglio 2022) La conduttrice di Citofonare Rai Due sta vivendo un momento d’oro. Simona Ventura, dopo la riconferma del programma, ora ha in serbo un’altra collaborazione. E’ un periodo magico, questo, per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 1 luglio 2022) La conduttrice di Citofonare Rai Due sta vivendo un momento d’oro., dopo la riconferma del programma, ora ha in serbo un’altra collaborazione. E’ un periodo magico, questo, per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

zazoomblog : Simona Ventura a sorpresa difende Chiara Ferragni dagli haters: A Sanremo spaccherai - #Simona #Ventura #sorpresa… - IOdonna : «Grazie per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio‘ nel mondo della tv. Spaccherai» ha scritto la conduttrice tv… - andreastoolbox : Simona Ventura a sorpresa, difende Chiara Ferragni dagli haters: «A Sanremo spaccherai» - Mauro23742329 : @GiusCandela Lo farà Simona Ventura secondo me - carpi_ale : RT @lawebstar_it: #chiaraferragni studia prima del Festival, ma con una prof. che tutti vorrebbero: #SimonaVentura @ChiaraFerragni e @Simo… -