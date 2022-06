Sicilia, la sottosegretaria Floridia candidata M5S alle primarie (Di venerdì 1 luglio 2022) È la sottosegretaria al ministero della Pubblica Istruzione Barbara Floridia la candidata M5S alle primarie del centrosinistra in Sicilia per la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana. Floridia, 45 anni, senatrice, Floridia è stata scelta in serata dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte, da una rosa di tre nomi che comprendeva pure i deputati all’Ars Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri."Sono molto contenta per la decisione del Movimento 5 Stelle di candidare Barbara Floridia alle primarie del campo progressista per le Regionali in Sicilia. Grazie alla sua tenacia, e alla forza della squadra che la supporterà, potremo portare a compimento la voglia di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 luglio 2022) È laal ministero della Pubblica Istruzione BarbaralaM5Sdel centrosinistra inper la candidatura alla presidenza della Regionena., 45 anni, senatrice,è stata scelta in serata dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte, da una rosa di tre nomi che comprendeva pure i deputati all’Ars Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri."Sono molto contenta per la decisione del Movimento 5 Stelle di candidare Barbaradel campo progressista per le Regionali in. Grazie alla sua tenacia, e alla forza della squadra che la supporterà, potremo portare a compimento la voglia di ...

