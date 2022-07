Siccità, l’ultima speranza sono i rabdomanti: “Lo Stato non ci chiama ma l’acqua c’è nelle falde…” (Di venerdì 1 luglio 2022) In Italia c’è il problema della Siccità? E i rabdomanti restano a spasso, anche se sostengono di poter essere molto utili grazie alle loro capacità di cercare l’acqua nelle falde. “La risorsa idrica del sottosuolo non ha problematiche, il problema è che tutti si svegliano d’estate, soprattutto in momenti come questi in cui si ravvisa una necessità estrema, non pensandoci d’inverno. Non è così che si risolve il problema e posso dire con certezza che sarà sempre peggio”, dice all’Adnkronos/Labitalia Luigi Cantonati, che, oltre alla conduzione dell’azienda agricola a Villa Rendena (Trento), viene spesso contattato da privati e amministrazioni pubbliche proprio per le sue doti di rabdomante. “Bisogna programmare per tempo – spiega – un intervento. Possono contattarmi durante l’anno per poi accordarsi con ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) In Italia c’è il problema della? E irestano a spasso, anche se sostengono di poter essere molto utili grazie alle loro capacità di cercarefalde. “La risorsa idrica del sottosuolo non ha problematiche, il problema è che tutti si svegliano d’estate, soprattutto in momenti come questi in cui si ravvisa una necessità estrema, non pensandoci d’inverno. Non è così che si risolve il problema e posso dire con certezza che sarà sempre peggio”, dice all’Adnkronos/Labitalia Luigi Cantonati, che, oltre alla conduzione dell’azienda agricola a Villa Rendena (Trento), viene spesso contattato da privati e amministrazioni pubbliche proprio per le sue doti di rabdomante. “Bisogna programmare per tempo – spiega – un intervento. Poscontattarmi durante l’anno per poi accordarsi con ...

