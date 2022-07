Siccità, il sindaco di Pomezia firma l’ordinanza anti-spreco: nuove regole sull’uso dell’acqua (Di venerdì 1 luglio 2022) Pomezia – Il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo delle risorse idriche per scopi diversi da quello potabile nella stagione estiva 2022, conseguente allo stato di severità idrica del territorio della Regione Lazio. Disposto su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 02/07/2022 e fino al 30/09/2022 compreso, l’assoluto divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi: • irrigazione e innaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde; • riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino, fontane e vasche; • lavaggio di automobili/cicli/motocicli (eccetto impianti autorizzati); • lavaggio di corti e piazzali; • ogni altro uso ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022)– IldiAdriano Zuccalà ha appenato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo delle risorse idriche per scopi diversi da quello potabile nella stagione estiva 2022, conseguente allo stato di severità idrica del territorio della Regione Lazio. Disposto su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 02/07/2022 e fino al 30/09/2022 compreso, l’assoluto divieto di utilizzopotabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi: • irrigazione e innaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde; • riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino, fontane e vasche; • lavaggio di automobili/cicli/motocicli (eccetto impiautorizzati); • lavaggio di corti e piazzali; • ogni altro uso ...

Pubblicità

Corriere : Siccità, il sindaco di Castenaso (Bologna) vieta il secondo lavaggio di capelli ai parrucchieri - Agenzia_Ansa : Per far fronte alla crisi idrica e limitare i consumi, a Castenaso, vicino Bologna, i parrucchieri e i barbieri do… - gatta_pantera : RT @SecolodItalia1: Secondo shampoo vietato per la siccità: l’ordinanza del sindaco di Castenaso fa infuriare i parrucchieri - ilfaroonline : Siccità, il sindaco di Pomezia firma l’ordinanza anti-spreco: nuove regole sull’uso dell’acqua - SecolodItalia1 : Secondo shampoo vietato per la siccità: l’ordinanza del sindaco di Castenaso fa infuriare i parrucchieri… -