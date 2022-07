Siccità, Fontana: “Se non piove, si può andare avanti fino al 10 luglio. Oltre no”. L’allarme dell’Anbi: “Agricoltura a rischio in Lombardia” (Di venerdì 1 luglio 2022) Dieci giorni. È il tempo stimato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, prima che il territorio che amministra inizi ad avere problemi seri a livello di risorse idriche, almeno in alcune zone. E nel lungo periodo, ha avvisato, “se andiamo avanti così” potrebbero esserci ripercussioni anche sull’utilizzo civico dell’acqua potabile, dove al momento la situazione resta sotto controllo. E intanto l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio lancia L’allarme sul “rischio” per la “produzione agricola” in Lombardia. Fontana ha spiegato che da giovedì è “operativo l’accordo con il Trentino” per cui arrivano 5 milioni di metri cubi di acqua in più, che “contribuiscono a mettere in sicurezza quella parte del territorio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Dieci giorni. È il tempo stimato dal presidente della Regione, Attilio, prima che il territorio che amministra inizi ad avere problemi seri a livello di risorse idriche, almeno in alcune zone. E nel lungo periodo, ha avvisato, “se andiamocosì” potrebbero esserci ripercussioni anche sull’utilizzo civico dell’acqua potabile, dove al momento la situazione resta sotto controllo. E intanto l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio lanciasul “” per la “produzione agricola” inha spiegato che da giovedì è “operativo l’accordo con il Trentino” per cui arrivano 5 milioni di metri cubi di acqua in più, che “contribuiscono a mettere in sicurezza quella parte del territorio che ...

