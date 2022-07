Siccità | anche ad Ardea l’ordinanza anti-spreco | nuovi limiti all’uso dell’acqua

(Di venerdì 1 luglio 2022)– Questa mattina, 1 luglio 2022, il sindaco di, Maurizio Cremonini, ha firmaton. 195/2022 che prevede limitazioni all’utilizzo e al consumopotabile per la stagione estiva 2022. Lo rende noto l’Amministrazione comunale che spiega che il provvedimento arriva a margine della graveche sta interessando l’intera Italia e del Decreto del Presidente della Regione Lazio con cui è stato proclamato lo stato di calamità naturale (leggi qui) per l’intero territorio regionale a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni meteorologiche e in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento da parte dei Comuni. “Faccio appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini – spiega il Sindaco -, affinché si faccia un uso ...

Pubblicità

AngeloCiocca : @EnricoLetta Pensiamo alla siccità,ad abbassare la bolletta di milioni di italiani? Magari anche a capire come evit… - fffitalia : L'Italia aggiunge: 'chiediamo anche alla siccità di aspettare fino al 2045, e alla temperatura di non salire oltre… - romaebraica : 'Il tema della siccità è centrale nei libri sacri ebraici e ce lo portiamo appresso dalle nostre origini alla vita… - SkyTG24 : RT @CossuHelga: Volata anche quest’anno! Domani ultima puntata di stagione di #progress su @SkyTG24. Chiudiamo con focus #siccità ma anche… - securityaffairs : RT @CossuHelga: Volata anche quest’anno! Domani ultima puntata di stagione di #progress su @SkyTG24. Chiudiamo con focus #siccità ma anche… -

Agenzia ANSA

LeggiLa pioggia non basta a salvare le coltivazioni del nord In attesa delle scelte del Governo i Consorzi di bonifica per contrastare laricorrono a ingegnose soluzioni e tecniche ...... tutta la ricerca, quella che affronta i temi dell'emergenza come quella delle acque, gli incendi, il cambiamento climatico, lae le sue conseguenze sulle coltivazioni, sull'economia e... Siccità: Coldiretti, in Lombardia anche fontanili a secco