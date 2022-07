Si tuffa in acqua per salvare i figli e la moglie, ma si sente male: morto papà ‘eroe’ (Di venerdì 1 luglio 2022) Era un giorno di festa, quello dei Santi Pietro e Paolo a Roma, e con la sua famiglia aveva deciso di staccare un po’ la spina dalla quotidianità, dal lavoro e di andare al mare per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza. Peccato, però, che quella giornata, in pochi istanti, si sia trasformata in un incubo. Prima il bagno a mare a Passoscuro, poi la corrente che trascina via tutti e il papà ‘eroe’ che cerca di mettere in salvo i figlioletti e la moglie. Lui, però, non riesce a tornare a riva, stroncato probabilmente da un malore. È morto così Jame Bolivar, l’uomo di 50 anni originario dell’Ecuador, ma da anni a Roma. È morto salvando prima le persone a cui teneva di più. Jame Bolivar si tuffa in acqua e muore annegato a Passoscuro I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Era un giorno di festa, quello dei Santi Pietro e Paolo a Roma, e con la sua famiglia aveva deciso di staccare un po’ la spina dalla quotidianità, dal lavoro e di andare al mare per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza. Peccato, però, che quella giornata, in pochi istanti, si sia trasformata in un incubo. Prima il bagno a mare a Passoscuro, poi la corrente che trascina via tutti e ilche cerca di mettere in salvo ioletti e la. Lui, però, non riesce a tornare a riva, stroncato probabilmente da un malore. Ècosì Jame Bolivar, l’uomo di 50 anni originario dell’Ecuador, ma da anni a Roma. Èsalvando prima le persone a cui teneva di più. Jame Bolivar siine muore annegato a Passoscuro I ...

