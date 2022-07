Sì, Friends non ha attori di colore: la sua creatrice rimedia al “senso di colpa” 30 anni dopo con 4 milioni $ (Di venerdì 1 luglio 2022) La tanto contestata mancanza di diversità e inclusione in Friends, su cui è stato versato un bel po’ di inchiostro negli ultimi anni (soprattutto in occasione dei 25 anni dal debutto, nei tanti bilanci sull’eredità della serie), è ora ammessa anche da Marta Kauffman, storica co-creatrice del format. La sceneggiatrice e produttrice televisiva si è detta “imbarazzata” per la carenza di inclusione nelle storie e nel cast dello show, sostenendo di sentirsi così “in colpa” da aver deciso di rimediare. La co-creatrice di Friends donerà 4 milioni di dollari per creare la Marta F. Kauffman ’78 Professorship in Studi africani e afroamericani alla Brandeis University. Kauffman lo ha annunciato al Los Angeles Times, spiegando le sue ragioni: ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) La tanto contestata mancanza di diversità e inclusione in, su cui è stato versato un bel po’ di inchiostro negli ultimi(soprattutto in occasione dei 25dal debutto, nei tanti bilanci sull’eredità della serie), è ora ammessa anche da Marta Kauffman, storica co-del format. La sceneggiatrice e produttrice televisiva si è detta “imbarazzata” per la carenza di inclusione nelle storie e nel cast dello show, sostenendo di sentirsi così “in” da aver deciso dire. La co-didonerà 4di dollari per creare la Marta F. Kauffman ’78 Professorship in Studi africani e afroamericani alla Brandeis University. Kauffman lo ha annunciato al Los Angeles Times, spiegando le sue ragioni: ...

