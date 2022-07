Si complica la pista Milan per Traore, c’è l’inserimento di un club di Premier League! (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mercato sta entrando nel vivo e nella sua fase più calda. Le vacanze per i calciatori stanno finendo e tra pochi giorni partiranno i rispettivi ritiri con gli allenatori che vorrebbero avere già tutta la squadra al completo. Per quanto riguarda il Sassuolo, ieri sera Carnevali ha parlato un pò del futuro di alcun giocatori del club, tra tutti Scamacca e Berardi. Il primo è cercato con insistenza dal Psg, anche se il direttore ha ammesso che negli ultimi giorni non ha più parlato col club francese, discorso diverso per Berardi, considerato punta di diamante del club e pressochè incedibile. Traorè Leeds mercatoIntanto, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Leeds starebbe facendo sul serio per portare in Inghilterra una delle stelle del club neroverde. Si tratta di Hamed Junior ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mercato sta entrando nel vivo e nella sua fase più calda. Le vacanze per i calciatori stanno finendo e tra pochi giorni partiranno i rispettivi ritiri con gli allenatori che vorrebbero avere già tutta la squadra al completo. Per quanto riguarda il Sassuolo, ieri sera Carnevali ha parlato un pò del futuro di alcun giocatori del, tra tutti Scamacca e Berardi. Il primo è cercato con insistenza dal Psg, anche se il direttore ha ammesso che negli ultimi giorni non ha più parlato colfrancese, discorso diverso per Berardi, considerato punta di diamante dele pressochè incedibile. Traorè Leeds mercatoIntanto, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Leeds starebbe facendo sul serio per portare in Inghilterra una delle stelle delneroverde. Si tratta di Hamed Junior ...

