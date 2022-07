Serie A2 femminile, Napoli Nuoto impegnata in gara-1 della finale play off (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica (ore 20) al Pala Trincone di Monterusciello arriva la PallaNuoto Rapallo per gara-1 della finale play off per la promozione in Serie A1. La Napoli Nuoto si è preparata in queste due settimane nell’attesa di conoscere l’avversaria per l’ultimo atto della stagione. Le liguri hanno avuto la meglio nella semifinale contro Cosenza. “Ormai quello che dovevamo fare dal punto di vista della preparazione fisica è stato fatto e le ragazze stanno bene – ha affermato Barbara Damiani, tecnico delle flegree -. Quello che deve fare la differenza è la concentrazione e la voglia di portare a casa un risultato positivo. Rapallo è un gruppo giovane, ben ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Domenica (ore 20) al Pala Trincone di Monterusciello arriva la PallaRapallo per-1off per la promozione inA1. Lasi è preparata in queste due settimane nell’attesa di conoscere l’avversaria per l’ultimo attostagione. Le liguri hanno avuto la meglio nella semicontro Cosenza. “Ormai quello che dovevamo fare dal punto di vistapreparazione fisica è stato fatto e le ragazze stanno bene – ha affermato Barbara Damiani, tecnico delle flegree -. Quello che deve fare la differenza è la concentrazione e la voglia di portare a casa un risultato positivo. Rapallo è un gruppo giovane, ben ...

